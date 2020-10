Tunisan zbitý šampionem v thaiboxu neuspěl u ÚS

Že napadený vyvázl jen se zlomeným nosem, bylo opravdu dílem štěstí. O 25 kilo těžší Weiss do souboje investoval nepoměrně větší zkušenosti z boxu, thaiboxu i MMA. Soupeře povalil, bil jej pěstí do hlavy, kopl do obličeje, a když zkrvavený Tunisan seděl na zemi a dával ruce nahoru na znamení, že se vzdává, ještě k němu přistoupil a do obličeje mu nastříkal pepřový sprej. Pak odešel.