Trojice útočníků napadla v Ostravě na zastávce dva chlapce

Policie také zveřejnila popis podezřelých. První muž byl světlé pleti, ve věku 25–30 let, vysoký cca 180 cm. Měl na sobě šedé triko a v levé ruce držel černou mikinu. Na hlavě měl kšiltovku černé barvy a její přední část byla barvy bílé. Na levé noze má tetování – kříž.

Druhý muž je světlé pleti ve věku 18–20 let, vysoký cca 175 cm, štíhlé postavy, krátké tmavé vlasy. Na sobě měl tričko šedé barvy a kolem krku ledvinku černé barvy. Poslední muž byl také světlé pleti, zřejmě mladší ve věku 16–18 let, vysoký cca 170 cm, černé krátké vlasy, po stranách více vystříhané. V době činu byl oblečen do černého trika, černé upnuté kalhoty a černé boty. V ruce držel maskáčovou bundu.