Třináctkrát bodl vlastního otce, dostal šest let. Nebyl jsem nejlepší táta, odpustil mu pobodaný

„Obžalovaný se doznal, prohlásil svoji vinu,“ uvedl předseda senátu Jiří Wažik. „Je nepochybné, že obžalovaný ten útok inicioval, je nepochybné, že poškozený na něj reagoval. Nicméně ani nečinil žádný zásadní útok, který by odvracel útok obžalovaného. (...) Jednání obžalovaného bylo nezbytné kvalifikovat jako zločin vraždy,“ dodal soudce.

Vzhledem k tomu, že se mladík k činu doznal a učinil tzv. prohlášení o vině, musel se tak soud zabývat zejména otázkou trestu. Státní zástupce navrhoval trest na samé spodní hranici sazby, tedy 10 let vězení. Takový obhájkyně označila za kontraproduktivní a pro obžalovaného navrhovala tříletý trest vězení.

Projevil lítost

Soudce Wažik podotkl, že v daném případě nemusí jít o trest nijak extrémně vysoký, zejména s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem. Mezi ně patřil již zmíněný fakt, že se mladík k činu přiznal, učinil prohlášení o vině, je stále ve věku blízkém věku mladistvého a činu se dopustil pod vlivem rodinných poměrů, které si nezpůsobil. V neposlední řadě v jeho prospěch hovořila i projevená lítost.

„Soud věří, že svého jednání upřímně lituje, že je rád, že svého otce nezabil,“ konstatoval Wažik. Součástí trestu je také nařízené psychiatrické a protitoxikomanické ochranné léčení ambulantní formou.

Státní zástupce si proti výši trestu podal odvolání, případ tak bude řešit Vrchní soud v Praze.

Obžalovaný: Chtěl jsem ho zabít

Mladík napadl svého otce před půl rokem ve Zdicích na Berounsku. Přišel za ním do obývacího pokoje, kde otec koukal na televizi a zeptal se ho: „Ty si myslíš, že na to nemám?!“.

„Stál jsem před ním s nožem, bodnul jsem ho docela silně, bodl jsem ho víckrát,“ uvedl obžalovaný při výslechu na policii. „Táta se bránil jen rukama, já měl v ruce nůž, mířil jsem na trup. Bodal jsem bezmyšlenkovitě,“ doplnil.

Podle spisu otce bodl nožem se sedmnácticentimetrovou čepelí celkem 13krát do horní části těla, do hlavy až po břicho a mimo jiné mu způsobil kolaps plic a krvácení do břicha. Smrt byla u šestačtyřicetiletého muže odvrácena jen včasným a rychlým leteckým transportem a následnou operací.

Obžalovaný si před útokem dal dvě „lajny” pervitinu a dýmku s marihuanou, což byl podle soudního vyjádření poslední spouštěč, který v něm odboural poslední zábrany. „Myslím si, že to byl takovej nahromaděnej vztek ve mně,“ řekl k tomu obžalovaný.

Jak syn, tak i jeho rodiče se shodli na tom, že ho k činu vedl nefunkční vztah s otcem. „Vztah mezi otcem a synem nefungoval,“ nechal se slyšet mladík s tím, že otec je alkoholik. „Opravdu mě to mrzí, co se všechno stalo. Opravdu mě to mrzí,“ uvedl v závěrečné řeči.