Tříletá podmínka pro ženu, která nechávala přespat dcerku u pedofila

Senát soudu podle jeho předsedkyně Moniky Křikavové uvěřil obžalované ženě, že o detailech přespávání nevěděla. „Byli jste ujištěni a přesvědčeni odsouzeným Dostálem, že jeho úmysly jsou čisté,“ řekla soudkyně. Obžalovaná nicméně měla poté, co zjistila, co je Dostál zač, jednat. „Vy jste vzdělaná žena, jak jste tohle mohla připustit?“ ptala se Křikavová ženy s inženýrským titulem.

Podle soudu nešlo ze strany matky o úmyslné jednání ale o nedbalost. Což zohlednil i při ukládání trestu. Stejně jako jaké následky by mělo uvěznění matky, které hrozilo osm až patnáct let vězení.

„Věděla jsem, že se koupali nazí. Převažovalo to, že jsem panu Dostálovi opravdu důvěřovala, že se sexuálními aktivitami počká, dokud dceři nebude patnáct let,“ prohlásila žena s tím, že věřila, že jde o nevinný vztah, „převážně na platonické úrovni“.

Odvolací soud městskému vytýkal hodnocení důkazů a také právní kvalifikaci skutku. Podle odvolacího soudu by mohla připadat v úvahu i změna kvalifikace na znásilnění ve formě účastenství, tedy pomoci. Podle státní zástupkyně Barbory Kvášové ale jiná kvalifikace, než obchodování s lidmi nepřipadá v úvahu.

„Mám za to, že ta právní kvalifikace je přiléhavá a nedomnívám se, že by bylo možné na to aplikovat jinou právní kvalifikaci,“ uvedla Kvášová s tím, že skutková podstata obchodování s lidmi nevyžaduje zištný motiv. „(Obžalovaná) jednala naprosto nemateřsky a i nelidsky. Věděla o tom, že její dcera je pohlavně zneužívána, navzdory tomu ji tam posílala,“ dodala.