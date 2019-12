Tři roky natvrdo pro pěstitele konopí Dvořáka

Pacient z USA si přivezl do Česka léčebné konopí, soud ho potrestal

K tomu, že mu policie opakovaně zabavila množství konopí, a že soud rozhoduje o propadnutí věci, se obžalovaný ohradil slovy: „Jak můžete krást někomu něco, co mu pomáhá!“. Před senátem tvrdil, že na rozdíl od lékařů ví, kolik je třeba komu látky poskytnout, a to na základě zkušeností a znalosti odborné literatury.

Zpochybnil také postup policie při zjišťování množství zabaveného konopí a určování množství THC. O licenci na pěstování a léčbu nežádal, podmínky dané zákonem ale nedodržoval, protože „je to tak lepší“.

Minulých jednání soudu ve svém případě se neúčastnil. Soudkyně prostějovského soudu vydala na Dvořáka zatykač, protože údajně několikrát za sebou zmařil hlavní líčení, když se nedostavil k soudu. Existovala obava, že by pokračoval v trestné činnosti nebo se dál vyhýbal trestnímu stíhání.

Dvořák byl zatčen v listopadu v Praze. Podle policie si Dvořák vyřídil vízum do USA, později Dvořák uváděl, že chtěl v USA žádat o politický azyl. Před zatčením podal podle serveru cannabiswarisover.com v pořadí již dvacátou ústavní stížnost, podle níž ho česká justice omezuje na ústavních právech. U soudu potvrdil, že chtěl vycestovat do Kanady.

„Pokud stát stanovil pravidla o nakládání s návykovými a omamnými látkami v zákoně, musíme je respektovat, ať se nám to líbí, nebo ne. Skutek se stal, dopustil se ho obžalovaný. Hrozil mu trest v rozmezí od dvou do deseti let. Společenská nebezpečnost je v tom, že se svého jednání dopouštěl opakovaně. Trest při dolní hranici trestní sazby je přiměřený okolnostem,“ řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Adéla Pluskalová.