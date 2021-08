Trať po tragické nehodě na Domažlicku má vyměněné pražce, otevřít se má v podvečer

Už ve čtvrtek SŽ a České dráhy (ČD) odklidily z kolejí všechna nabouraná vozidla. Těžký jeřáb nasadil na koleje nabouranou německou lokomotivu vážící přes 80 tun, kterou odtáhl nehodový vlak na nádraží do Domažlic, kde stojí se dvěma vagony.

Protijedoucí nabouraný regionální vlak RegioShark s hmotností 86 tun stojí od čtvrtka v nedaleké stanici Blížejov. O jeho dalším přesunu do depa se teprve bude rozhodovat.

Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun. Podle mluvčího DI Martina Drápala je vyšetřování teprve na začátku. Inspektoři v pátek jedou do Německa kvůli analýze dat rychloměru lokomotivy.

Proč strojvůdce nezastavil před návěstím, inspekce zatím neví. Nicméně zjistila, že těsně před událostí začal brzdit. „Z toho se dá dovodit, že byl při vědomí a sledoval trať. Proč nezastavil před návěstím, to nevíme," doplnil Kučera.

Nové zabezpečení bude na celé železnici. Ale až za 19 let

Nové zabezpečení bude na celé železnici. Ale až za 19 let Domácí

Většinu zraněných záchranáři převezli do plzeňské fakultní a domažlické nemocnice a dva do Prahy. Ošetřili celkem 67 lidí. Deset bavorských sanitek si odvezlo do Německa deset lidí hovořících německy.