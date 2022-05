Traktorista dostal za smrt motorkáře podmínku a musí zaplatit miliony

Motorkář na Plzeňsku narazil do traktoru s fekální cisternou, na místě zemřel

Nehoda se stala 1. dubna večer na výpadovce z Plzně na Karlovy Vary u obce Chotíkov. Traktorista vjel do křižovatky ve směru od Příšova, aniž by dal přednost projíždějícímu motorkáři. Ten narazil do cisterny a zůstal zaklíněný pod koly. Traktor ho ještě několik metrů táhl po silnici.