Tragický pád mostu ve Vilémově znovu před soudem

Spouru soudkyně vloni odsoudila za to, že nechal dělníky dál pracovat pod mostem, i když byl upozorňován, že se podpěry klenby kývou. To bylo tentokrát podstatnou částí jeho výslechu před soudem: Spour přitom odmítl, že by o nějakých takových problémech od předáků věděl, a navíc upozornil, že kdyby začala klenba klesat, stojky by spíše zatížila než uvolnila. Podle něj je běžné, že se dřevěné spojky doklínovávají.