Nehoda a následné vyšetřování na místě přerušilo provoz. Z Kuřimi do Tišnova zavedly České dráhy náhradní dopravu autobusy.

Kuřim je na trati z Brna do Prahy přes Vysočinu. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci koridoru do Blanska a u České Třebové je spojení přes Vysočinu momentálně páteřní trasou železnice z Prahy do Rakouska a na Slovensko. Kromě regionální krajské dopravy tudy míří dálkové spoje a nákladní tranzit.