Tragédiím na přejezdech mají zabránit kamery

„Kamera na přejezdu není bezpečnostním opatřením, které by motoristům ve vjezdu na přejezd při blížícím se vlaku skutečně zabránilo. Tlak by měl proto být na to, aby co nejvíce přejezdů bylo vybaveno závorami,“ řekl Právu mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.