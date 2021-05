Teenageři napadli v Brně mladíka a vyrazili mu zuby, útok zachytila kamera

„Po cestě k Denisovým sadům však bezdůvodně chytil za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách, a začal s ním cloumat. Oba další mladíci i jedna dívka se potom zapojili do útoku, při kterém mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.