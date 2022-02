Tady ho vytlačíme! Policie zveřejnila záběry z divoké honičky u Prahy

Několikrát mu byl také soudem prodloužen zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna 2025, celkem tedy na dlouhých jedenáct let. Navíc se při výslechu přiznal, že vozidlo, ve kterém ujížděl, odcizil v uplynulých dvou týdnech v autobazaru na Praze 4 poté, co se vloupal do kanceláře, kde si vzal klíče od zapalování. Poté na něj přidělal i odcizenou registrační značku.