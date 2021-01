Svého otce v kotelně ubodal, soud mu potvrdil 10 let

Otce měl ubodat v kotelně, může dostat až dvacet let

Víšek ubodal svého otce před rokem v kotelně jeho domu na Příbramsku. Předtím se muži pohádali ohledně přitápění v kotli. Hádka rychle přerostla ve fyzický konflikt. „To už jsme se přibližovali k sobě, došlo k nějakému chycení,“ uvedl Víšek v červenci u soudu. „Dál už si nevybavuji, jak to bylo, najednou jsem měl v ruce nůž,“ dodal.

Svému o šestadvacet let staršímu otci zasadil nejméně osm ran zezadu a čtyři zepředu do oblasti hrudníku. Podle znalců byl útok likvidační a muž neměl v podstatě žádnou šanci se nějakým způsobem ubránit.

Víšek vinu nijak zvlášť nepopíral, tvrdil ale, že k ho činu vedl řetězec „stresových situací“, jak to nazval u hlavního líčení. Zejména rozvod rodičů pro něj byl citelnou ranou. Poté, co se kvůli ztrátě práce v Praze musel přestěhovat zpět domů, bylo pro něj velmi těžké v domácnosti spolu s otcem žít.

„Postupné útoky od táty, pedantské výtky kvůli hloupostem vyústily v tragédii,“ prohlásil v úterý před soudem muž. „Nechápu, jak se to mohlo stát, přišlo to úplně zničehonic, tak náhle. Hrozně mě to mrzí, chtěl bych se omluvit všem, známým, kamarádům, rodině hlavně,“ uzavřel Víšek závěrečnou řeč. Už v létě během hlavního líčení uvedl, že se otcem dalo vycházet, ale všechno muselo být podle něj.