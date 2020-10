Strážníci se bojí nadcházejících dnů. Kvůli Prymulovi

„Lidé přistižení strážníky při přestupcích někdy argumentují stylem ´vždyť se kradou miliardy´ nebo ´radši běžte chytat poslance, co jezdí opilí´. Hlídky už jsou na to většinou zvyklé. Nadcházející víkend kolegům v terénu ale opravdu nezávidím,“ uvedl na soukromém Twitteru mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Znepokojení nad situací vyjádřila i mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. „Strážníci to v ulicích už teď nemají jednoduché. Stoupají nám každodenní útoky na strážníky, ale tohle tomu určitě nepomůže, bude to ještě horší. Přistižení lidé nám už teď říkají, že my po nich něco chceme, ale jiní nejdou příkladem.”