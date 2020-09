Spolužákovi vyhákl na kole brzdy, málem ho zabil

Jeho syn má dodnes zdravotní problémy. Kvůli komplikované zlomenině obratle musí většinu dne ležet v posteli. „Na konci září ho čeká vyšetření na magnetické rezonanci, které by mělo ukázat, jestli bude nutná operace. Snad to dobře dopadne. Kluk je hodně trpělivý, opravdu ho obdivuji,“ pokračoval otec.

K nehodě došlo dva dny před prázdninami přímo v obci. „Jel ke kamarádovi. Hned od baráku je takový krpál. Dole chtěl zabrzdit, aby mohl zahnout do druhé ulice. Tam to v té rychlosti nedokázal uřídit a vymlátil se. Naštěstí netrefil betonový sloup, to by mohl být mrtvý nebo na vozíku,“ vzpomínal otec na nepříjemné okamžiky. Kluka z místa odvezla záchranka.

Jakmile se ukázalo, že brzdy na kole někdo schválně vyhákl, věděl skoro s jistotou, kdo to má na svědomí. „Šlo bezpochyby o pomstu. Den předtím jsme toho kluka sprdnuli za to, že mlátil tyčí do fasády naší bytovky a čural do květináče s umělou kytkou v chodbě domu. Je to takový místní sígr, rodiče ho dost zanedbávají. Rodina je hodně zvláštní,“ uvedl dále Tomášův otec.