Spolujezdkyně na Českolipsku dostala pokutu kvůli pásu, o hodinu později jí zachránil život

O hodinu později vyslal stejnou hlídku operační k nehodě tří aut do obce Jezvé. Nemohli uvěřit svým očím, když spatřili ženu, které před chvílí dali pokutu. Seděla v nejvíce poškozeném autě.

„Nehoda se odehrála tak, že Citroën C5, jedoucí v koloně, zastavil, aby odbočil na pozemek u silnice. Za ním jedoucí řidič Citroënu C3 na něj včas zareagoval, ale zezadu pak do něj nabourala Škoda Roomster, jejíž řidič vůz nedobrzdil a narazil citroen na odbočující auto,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Podle mluvčí měla spolujezdkyně štěstí, že byla připoutaná a utrpěla jen méně vážná zranění, se kterými byla převezena do nemocnice.

„Kdyby jí dopravní hlídka ve Stružnici nedomluvila, zřejmě by tuto nehodu bez zapnutého bezpečnostního pásu nepřežila. Ona sama to vnímá jako velký zázrak. V péči lékařů skončil i řidič škody, jeho do nemocnice převezl vrtulník,“ doplnila Baláková.