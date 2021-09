Spěchal, aby ušetřil pár minut, nakonec zabil člověka. Vinu si Tomáš ponese po zbytek života

„Na ten den toho bylo naplánováno moc a potřeboval jsem to za každou cenu stihnout. Naložil jsem a spěchal, protože jsem věděl, že na vrátnici mě pustí jen do tři čtvrtě na deset. Později bych to nestihl vyložit a druhý den bych nestihl další práci. Takže jsem jel na hranici svých možností a rychleji, než bylo povoleno zákonem,“ popsal Tomáš.

„Když si uvědomím, že jsem se snažil ušetřit pár minut, tak to rozhodně za ten úděl ztráty lidského života nestojí. I když je to dvacet let, tak je to pořád živé, v mé hlavě to pořád je a bude. Není to o tom, že jsem měl nehodu, že jsem dostal trest, který jsem si odbyl, tím to skončilo a jde se dál. Já s tím budu žít až do smrti,“ dodal.