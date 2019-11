Soud zprostil obžaloby muže, který v hospodě zastřelil hosta. Jen se bránil

„Je mi líto, co se stalo. Strašně mě to mrzí. Nechtěl jsem to tak. Pokud můžete, odpusťte mi. Jen jsem se bránil,“ řekl se slzami v očích ve své závěrečné řeči před vynesením rozsudku Sobotka a soud mu dal nakonec za pravdu.

„Bylo prokázáno, že obžalovaný vzal zbraň, přiložil ji na nejméně vhodné místo a vystřelil. Prokázalo se i to, že tak jednal úmyslně. Jasné také je, že konflikt vyprovokoval poškozený. Museli jme tedy vyřešit jen to, zda obrana byla přiměřená, či nebyla. A z výpovědí Sobotky, který jednal v ohrožení života, znalců, ale i dalších svědků nelze jednoznačně říct, že způsob jeho obrany byl protiprávní,“ vysvětlil předseda senátu Martin Lýsek.

„Já byl dole, on na mně. Nemohl jsem dýchat, lapal jsem po dechu, snažil jsem se bránit, ale nebylo to nic platné. Má situace byla zoufalá. Nestačil jsem na něho fyzicky, nevěděl jsem, co dál. Křičel jsem dost, ale marně. Pak se mi podařilo vytáhnout zbraň, neměl jsem však v úmyslu ji použít. Přestával jsem však vidět, všechno se mi začernilo, skoro jsem nedýchal, byla to hrůza, bál jsem se, že mě zabije, a on pořád pokračoval. Tak jsem vystřelil,“ vypověděl Sobotka.