Soud znovu řeší odtékání haléřů z jízdenek do Karibiku

Důvodem pro vrácení kauzy bylo to, že prvoinstanční soud neprovedl všechny dostupné důkazy. V novém řízení se tak musí vyřešit, zda došlo v souladu se zákonem k výběrovému řízení, díky němuž začala papírna Neograph jízdenky podniku dodávat.

„Z pohledu obchodníka to nebyla žádná extra super zakázka. Náš odbyt byl hlavně v zahraničí a tato zakázka byla spíše otázkou prestiže, i když na tuzemské poměry byla poměrně nadstandardní,“ uvedl Sitta.

Po letech vzpomínal, že se výroba vyšla na cenu kolem 14 haléřů za jízdenku. Zisk z jedné jízdenky byl šest haléřů. Cena za jednu jízdenku pak byla podle Sitty zhruba 37 haléřů. „Kdyby tam nebyla ta provize, tak je to mimořádně profitní zakázka,“ podotkl Sitta.

Před soudem bude tento týden vypovídat také jeho otec Sitta starší. Soud plánuje vyslechnout také Štiku a Dvořáka. Vůbec poprvé od vypuknutí kauzy by měl vypovídat také podnikatel Kmeť, který si odpykává tři roky vězení vůli kauze související s tunelováním podniku Oleo Chemical.

„Vrchní soud postavil na jisto vinu dvou obžalovaných, a to jednáním ke škodě Neographu a nikoliv dopravního podniku. Já mám za to, že to jednání bylo širší a že došlo k vyvádění peněžních prostředků z majetkové podstaty dopravního podniku,“ řekl Právu státní zástupce Adam Borgula.