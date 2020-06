Soud zmírnil trest vybržďovači autobusu s dětmi

Poukázal na to, že vybržďovací manévr byl velmi nebezpečný a obžalovaný ohrozil především cestující v autobuse. „Na druhé straně ale naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku,“ pokračoval soudce, přičemž upozornil na to, že uložení zákazu řízení jako součást trestu je na místě

„Snížil jsem ale jeho délku o rok, neboť obžalovaný nepatří mezi řidiče, který by opakovaným a závažným porušováním pravidel ohrožoval účastníky silničního provozu,“ uvedl Wipplinger.

K sedmi záznamům v kartě řidiče u obžalovaného uvedl, že čtyři z nich jsou staré více než deset let a tři poslední přestupky se týkají výhradně nezapnutí bezpečnostních pásů.

Incident se odehrál před dvěma lety na okraji Spáleného Poříčí. Kubík za volantem peugeotu tehdy autobus objel v protisměru kolem dopravního ostrůvku, zařadil se před něj a dvakrát úmyslně prudce šlápl na brzdu, přičemž při druhém zabrždění úplně zastavil a autobus do něj zezadu narazil. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo, v autobuse cestovalo několik lidí.

Samotnému vybrždění předcházela vypjatá situace asi kilometr před Spáleným Poříčím. „Jel za autobusem v nejtěsnější blízkosti a přitom si nebezpečně vynucoval uvolnění místa k předjetí, když opakovaně najížděl k levé zadní části autobusu,“ uvedla státní zástupkyně. Vše pak vygradovalo po vjetí do města.

„Obžalovaný začal autobus předjíždět způsobem, že zleva v protisměru objel dopravní ostrůvek rychlostí 76 kilometrů v hodině, přičemž v místě byla omezena rychlost na 30 km/h. Poté se zařadil před autobus, a aniž by k tomu byl donucen situací, dvakrát bezdůvodně intenzivně brzdil. Přestože řidič autobusu na vzniklou nebezpečnou situaci včas zareagoval, autobus neubrzdil a narazil do zadní části automobilu,“ popsala žalobkyně karambol, který natočila kamera v autobuse.

Podle soudního znalce šlo jednoznačně o úmyslné vybrždění. „Jen díky pohotové reakci řidiče nedošlo k většímu nárazu a ke zranění cestujících. I to intenzivní zpomalení autobusu už ale bylo pro pasažéry nebezpečné,“ stojí v jeho posudku.

„Hlavou mi jen blesklo, proboha, co to vyvádí. Snažil jsem se brzdit tak, abych co možná nejméně ohrozil cestující, za které jsem zodpovědný,“ řekl před soudem řidič autobusu Petr Čihák (64).