Soud zatrhl Rathovi přesun do mírnějšího typu věznice

Teplický soud ve čtvrtek zamítl návrh bývalého hejtmana a ministra zdravotnictví za ČSSD Davida Ratha, aby byl přeřazen k výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Rath, který dostal sedm let za korupci, nastoupil loni v říjnu do vazební věznice v Teplicích.