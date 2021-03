Soud výrazně snížil muži trest za prodej metylalkoholu, místo vězení podmínka

Řízení ve Svobodově případu trvalo devět let, padlo při něm několik rozsudků. Olomoucký vrchní soud naposledy v březnu 2019 muži zpřísnil trest o 11 měsíců na sedm let a devět měsíců, případ však vrátil na kraj Nejvyšší soud, který rozhodl, že jde o nedbalostní jednání.

Zlínský soud mu poté loni uložil čtyři roky vězení za ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti v nejpřísnějším odstavci se sazbou tři až deset let. Vrchní soud jej ve středu odsoudil v mírnější právní kvalifikaci, kde je sazba od jednoho roku do pěti let. Zkušební dobu stanovil na pět let.