Soud uznal některé obžalované vinnými v korupční kauze Vidkun

Žalobce v kauze Vidkun navrhl podmíněné tresty a pět let pro Kadlece

Exšéf kriminálky odmítl, že by v kauze Vidkun vynášel informace ze spisů

Kyselý Kadlecovi podle žalobce přímo dával instrukce, jak při šetření kauz postupovat. „Výsledkem bylo maření řádného a nestranného odhalování trestné činnosti, a to po dobu minimálně jednoho roku,“ zdůraznil státní zástupce. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, jezdeckého závodiště v olomoucké městské části Lazce, ale i o kauzu Tesco SW a další, které měly zůstat utajeny. Všichni čtyři obžalovaní od počátku svou vinu popírali.

Se spoluobžalovanými prý mluvil právě proto, a platí to podle něj o všech devíti kauzách, že toho o nich hodně věděli. „Na tom není nic nelegálního, počítají s tím i interní předpisy policie a dělá to každý kriminalista,“ tvrdil Kadlec.

Údajně vyzrazené informace podle něj nebyly tajnými informacemi, šlo prý o informace veřejně známé nebo medializované. U soudu se hájil tím, že to byl naopak on, kdo se snažil získat informace, které jako policista potřeboval.

Obžalobu v plném rozsahu odmítli i Petrůj a Rozbořil. „Informace z trestních řízení jsem Kadlecovi skutečně poskytoval záměrně stejně jako ostatní kolegové. Bylo to na každodenních poradách,“ uvedl Petrůj a vzápětí popřel, že by to bylo s cílem, jak tvrdil žalobce, aby je Kadlec dál posouval ke Kyselému.