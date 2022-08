Soud snížil tresty bratrům, kteří o muže přerazili baseballovou pálku

Odvolací soud také zohlednil podíl obou bratrů na útoku. Oproti plzeňskému soudu, který uložil bratrům stejné tresty, je vrchní soud odlišil. „Je třeba to diferencovat, že mnohem větší podíl na zranění poškozeného měl Josef Převor, byl to on, kdo měl tu pálku v ruce. Podíl obžalovaného Richarda Převora je nižší, takže máme za to, že v jeho případě by měl být trest mírnější,“ vysvětlil Smrž.