Soud snížil Srbovi trest za srážku kamionu s vlakem v Uhříněvsi

Poté do vozu narazil vlak jedoucí ze směru od Benešova na pražské hlavní nádraží. Souprava následně vykolejila.

Andelovič u soudu dříve vypověděl, že řídí kamiony 45 let. Před nehodou cestoval s nákladem ze Srbska do Německa. Tvrdil, že na srážku si nepamatuje. Na koleje vjel podle svých slov proto, že se závory zvedly, a protože si nevšiml, že výstražná signalizace stále svítí. Řekl, že prorazit závory nechtěl, protože v Srbsku za to údajně hrozí až dvouleté vězení. Domníval se také, že na přejezdu je kamerový systém, díky němuž vlak zastaví.