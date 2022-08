Soud sňal z Němce nálepku fašisty a teroristy

Na konci září se proto ještě s kamarádem vydali trabantem do Čech. V železářství v Borovanech si koupili nůžky na pletivo a jeli do Nových Hradů. Tam auto 22. září roku 1988 zanechali a vyrazili pěšky směrem na jih. Překonali rybník na loďce a dostali se i přes tři ploty, které prostříhali. Pak ovšem ušli asi padesát metrů a zadrželi je novohradští pohraničníci. „V Československu byl vězněn ve skandálně špinavé cele sedm dní. Pak jej letecky deportovali do NDR, kde zůstal ve vězení až do 17. listopadu následujícího roku,“ konstatoval Müller.