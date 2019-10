Soud: Sebrat Rathovi všechen majetek by bylo drakonické

Propadnutí veškerého majetku bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a dalších odsouzených by bylo drakonické, uvedl Vrchní soud v Praze v rozsudku, kterým exhejtmana poslal na sedm let do vězení a uložil mu peněžitý desetimilionový trest.