Soud potvrdil podmínku pro trenéra, který u školy v Brně postřelil muže

Při potyčce mu vzal Hašek jeho zbraň, se kterou muž předtím střílel do vzduchu, a zasáhl jej do hrudníku. Podle obhajoby ho chtěl pouze zpacifikovat, žádala zproštění obžaloby. Soud to však odmítl.

Incident se stal na konci března 2018. Muž, kterého obžalovaný později postřelil, vedl do školy dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem. Rozčílilo ho, že chlapec nemohl čekat na lekci v budově. Podle svědků začal před školou nadávat a hádal se s Haškem. Konflikt se poté přesunul do nedalekého parku, kde otec dítěte vytáhl pistoli s plným zásobníkem a třikrát vystřelil do vzduchu.