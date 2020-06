Soud potvrdil osm let vězení muži z Ostravy za poskytnutí smrtící drogy

V přímém ohrožení života byl i Masný, kterého se však lékařům podařilo zachránit. Masný vinu popíral, tvrdil, že drogu naopak dostal on od svého známého. Soud však jeho odvolání zamítl.

Důkazy podle něj mluví o tom, že drogu zakoupil obžalovaný z výtěžku za společný sběr lahví, peníze měl totiž u sebe právě on. „Obstaral ji tak koupí u některého z dealerů," uvedl soudce. Podotkl, že příčinou úmrtí poškozeného je aplikace kanabinodiu, byť výrazně silnějšího, než muži předpokládali, což ovšem nezbavuje obžalovaného trestné odpovědnosti.

Masný vinu u soudu popíral. „Byl jak můj bratr, šest let jsem s ním byl na ulici, dělal pro mě první poslední. Jsem obžalovaný za to, že jsem zabil svého kamaráda, to bych nikdy neudělal. Nemohli jsme tušit, že jsme kouřili jedovatou trávu," uvedl muž.