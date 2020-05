Soud potvrdil 15 let za ubodání spolubydlícího kvůli marihuaně

Čabrák má za sebou bohatou kriminální minulost, jejíž počátek sahá do roku 1995, kdy byl za krádež odsouzen k podmíněnému trestu. Později následovaly další tresty za loupeže, krádeže nebo i za pokus o těžké ublížení na zdraví. Celkem si Čabrák odseděl devět let ve vězení. V libušské ubytovně zaútočil, když byl ve tříleté zkušební době právě za pokus o těžké ublížení na zdraví, kterého se dopustil, když oni v červenci v jídelně Armády spásy v pražské Libuši bodl jiného muže do břicha.

Celý konflikt vznikl kvůli tomu, že si Čabrák zapálil na pokoji jointa. Spolubydlící to nelibě nesl a šel to nahlásit správci ubytovny. Když se vrátil, Čabrák se s ním začal hádat. Během hádky muž Čabráka vyhodil z pokoje na chodbu.

Čabrák mu to vrátil nejprve pěstí do hlavy a pak si vzal do ruky kuchyňský nůž a třikrát spolubydlícího bodl do prsou a do břicha. Tím mu způsobil vnitřní krvácení, kvůli kterému podle soudního znalce nebyla prakticky možnost pobodaného muže zachránit.