Soud potrestal gynekologa za nelegální potrat. Zaplatí 160 tisíc, ale práce mu zůstane

Jsou to dva roky, co 28letá žena navštívila ambulantního gynekologa Richarda Vanka a poprosila ho, aby jí napsal žádanku do porodnice na legální přerušení těhotenství. Lékař jí ale místo toho v rozporu se zákonem sám naordinoval za úplatu 4,5 tisíce korun léky na usmrcení embrya a jeho vypuzení z děložní dutiny, po jejichž aplikaci skončila žena ve vážném stavu v nemocnici.