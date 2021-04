Soud poslal muže na 14 let do vězení za zastřelení souseda. Pomohlo video

O deset let mladšího souseda, otce dvou malých dcer, postřelil Mika vloni v září. Po předchozí ostré hádce a výměně názorů na něj pětkrát vystřelil z bezprostřední blízkosti do horní části těla. Ačkoli se další sousedé a po nich i záchranáři pokoušeli o resuscitaci postřeleného, tehdy sedmatřicetiletému muži už nemohli pomoci.

Klíčovým důkazem, který objasnil, co střelbě předcházelo a co Miku jednoznačně usvědčilo, se stal videozáznam, který na mobilní telefon pořídila partnerka oběti. Když zaslechla, jak se její přítel hádá s Mikovou, začala spor natáčet.

„Bez tohoto videozáznamu by panovala obava, zda se v případě počínaní obžalovaného nejednalo o nutnou obranu, protože poškozený držel v ruce kovový vrták. Díky videozáznamu ale víme, že to tak nebylo,“ prohlásil soudce Pavel Pachner.

Mika ve čtvrtek před vynesením rozsudku projevil podivným způsobem lítost nad tím, co se stalo. „Je mi to strašně moc líto. Teď budu trpět celý život,“ pronesl před soudem. Souseda chtěl prý jen vystrašit. „Nikdy nikomu jsem nechtěl ublížit,“ uvedl. Nestřílel by prý, nebýt otevřeného okna v jeho ložnici, odkud viděl, jak se soused hádá s jeho ženou. „Dostal jsem strach o její život. Sáhl jsem po zbrani. Ani jsem nevěděl po jaké. Byl jsem dost opilej, dodnes si to nepamatuji,“ líčil Mika.