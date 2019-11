Soud otevřel případ údajné prostituce v pražském gay klubu

Případem údajného kuplířství a obchodu s lidmi v pražském gay klubu se začal v pondělí zabývat Městský soud v Praze. Šestice mužů ve věku od 27 do 54 let zjednávala do klubu podle obžaloby mladé, v některých případech i mladistvé chlapce, aby na jejich prostituci vydělala. Mužům hrozí až dvanáct let vězení.