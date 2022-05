Soka v lásce ubil kovovou trubkou. Dostal 12 let

Událost se stala v noci loni na konci května. Michlo útok na o rok staršího muže naplánoval, připravil si kovovou trubku dlouhou 82 centimetrů s navařeným kovovým čtvercem a dlažební kostku. Poté se ukryl v parku mezi domy za zaparkované vozidlo a ve chvíli, kdy jel muž kolem vozidla na skateboardu, ho udeřil velkou silou do hlavy. Následně odběhl na trávu vedle chodníku, kde jej ještě nejméně dvakrát velkou silou udeřil trubkou do hlavy. Následně mu sebral padesátieurovou bankovku. Oběť zemřela na následky zranění zhruba o dva měsíce později.

Michlo u soudu řekl, že událost se stala trochu jinak, než popsal státní zástupce v obžalobě, ale už chce mít věc za sebou. "Chci přiznat vinu a zároveň se omluvit, že jsem někomu ublížil, bude mě to provázet do konce života," řekl s tím, že jednal pod vlivem alkoholu. "Hluboce toho lituji. Tak to dopadnout nemělo, nejde to vzít zpět," uvedl.