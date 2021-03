Soka v lásce střelil do břicha při procházce se synem, hrozí mu 18 let

Pak si všiml, že má jeho sok něco v ruce. Časem mu došlo, že to byly asi klíče, ale v tu chvíli prý zpanikařil. Vytáhl svou nelegálně drženou pistoli typu Browning ráže 6.35mm. „Namířil jsem mimo něj a jen to cvaklo. Určitě jsem do něj nechtěl střílet,“ prohlásil Krákora. Zbraň podle něj byla stará a rezavá, ani prý nevěděl, že by z ní šlo střílet. Chtěl poškozeného prý jen postrašit. „To se ale nepovedlo, byl víc nas***anej, než předtím,“ pokračoval obžalovaný.