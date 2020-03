Smečka psů roztrhala na Plzeňsku desítky ovcí

Psi zaútočili nejprve v sobotu ráno v obci Chválenice, kde vnikli do ohrady a zardousili 17 ovcí. Následně jeden ze psů usnul a byl odchycen. Další dva psy ale útok neunavil a pokračovali do vedlejší obce Šťáhlavy, kde vnikli do další ohrady.