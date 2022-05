Slovák chtěl mít sex s dívkou z filmu V síti. Dostal dva roky

Muž podle obžaloby od 3. listopadu 2020 do 10. listopadu 2020 prostřednictvím Facebooku kontaktoval ženu, která se v konverzaci s ním vydávala za dvanáctiletou dívku. Ve skutečnosti jí tehdy bylo pětadvacet let. Hazucha chtěl, aby mu poslala své obnažené fotografie, přičemž on jí opakovaně zaslal fotografii svého obnaženého ztopořeného penisu.