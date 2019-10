Šlo mi o rozvoj obce, řekl exstarosta Ostraty souzený kvůli fiktivním fakturám

Karlu Krátkému hrozí v případě odsouzení až osmileté vězení. Podle obžaloby coby starosta Ostraty nechával vystavovat před provedením prací a služeb fiktivní faktury, které zaváděl do účetnictví obce a peníze si nechával. Způsobenou škodu vyčíslil státní zástupce na více než 150 tisíc korun. Soud se zabývá obdobím let 2011 až 2014.

„Starosta se snažil obec posunout dopředu. Důvěřovali jsme mu. To, že naši důvěru zneužil, je mi líto. K nesrovnalostem v majetku starosta řekl, že se o to nemusíme starat, že dá věci do pořádku. To ale neudělal,“ sdělil na policii jeden z tehdejších zastupitelů.