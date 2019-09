Školka ztratila dítě. Přišli na to až rodiče, kteří si ho chtěli vyzvednout

Podle televize Prima, která případ zveřejnila, byly učitelky s dětmi v brněnském Lužáneckém parku, kde se jim dítě ztratilo. Ničeho si nevšimly a vrátily se zpět do školky. Chlapec se potuloval parkem, až si ho všimla kolemjdoucí, která se ho ujala.

Když nezjistila, že by ho někdo postrádal, zavolala strážníky. Ti s ním prošli park, ale rodiče se k němu nepřihlásili. Předali ho proto státní policii. Mezitím podle Primy přijala linka 158 oznámení, že si rodiče přišli pro syna do školky, avšak ten se tam nenacházel. A učitelky nevěděly, kde by mohl být.