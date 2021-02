Obžalovaný muž z pořadu V síti loudil po dívkách fotky, chtěl si prý čistit hlavu

Konopásek navazoval podle obžaloby pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky filmu.

Při komunikaci na síti lide.cz vycházel podle svých slov z toho, že profil si zde může založit pouze člověk starší šestnácti let. „Vycházel jsem z toho, že když si založily profil na této stránce, nemůže jim být 12 let," uvedl. Obžalovaný vyzvídal na dívkách, zda se už líbaly nebo jestli masturbují. Zaslal jim elektronický odkaz na pornografické video. Sám jim poslal fotografii ztopořeného údu.

„Nepřemýšlel jsem o důsledcích. Teď vím, že to byla hloupost. V ten moment mi to přišlo jako moje soukromá věc, odpočíval jsem u toho. Nikdy jsem se s nimi nechtěl sejít, přestože jsem to navrhoval. Bral jsem to jako ukončení komunikace,“ tvrdil před soudem.