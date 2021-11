Silný vítr a sníh působí problémy na silnicích. U Plzně se převrátil autobus

Z deseti cestujících záchranáři ošetřili dvě ženy ve věku 66 a 68 let a s lehčími zraněními je převezli do plzeňské fakultní nemocnice.

Kvůli sněžení hasiči v kraji několikrát vyjížděli odstraňovat popadané stromy, zejména na Klatovsku. U Brčálníku na Šumavě najel odpoledne vlak, ve kterém jelo 13 cestujících, do spadlého stromu. Událost se obešla bez zranění.

Další nehoda se stala u Chýně na Praze-západ, kde se srazil kamion s osobním autem. Střet se obešel bez zranění, kamion se však zaklínil do tzv. jedničky.

Silničáři také od 11:00 hodin preventivně uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do půlnoci. Tato silnice i všechny ostatní v Libereckém kraji jsou ale zatím sjízdné, nutná je zvýšená opatrnost.