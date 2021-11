Sestra z brněnské psychiatrie okradla pacienty o skoro čtyři miliony. Soud jí snížil trest

Žena jako staniční sestra využívala problémů hospitalizovaných lidí a z depozitního účtu nemocnice jejich jménem vybírala peníze. Hrozilo jí za to až osm let za mřížemi.

U krajského soudu ale mohla vyváznout s podmínkou. Tu žalobce Formánkové nabídl i přes to, že spáchala několikamilionový podvod, pokud bude dál pracovat a škodu hradit. Obžalované, která nyní pracuje jako zdravotní sestra v domově důchodců, se to však tehdy nezdálo s odkazem na to, že částky uvedené v obžalobě nesouhlasí.