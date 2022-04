Senioři roky odmítají opustit dům, ztratili ho kvůli dceři

Jiří a Marie K. vlastnili domek desítky let. Před pár roky se ho rozhodli darovat dceři s tím, že je tam nechá dožít. Jenže žena a její partner se dostali do finančních problémů, a když nespláceli půjčku, dům jako zástava skončil v roce 2018 v dražbě.

Je mi jich opravdu líto. Dodneška jsou přesvědčeni, že o dům přišli neoprávněně soudce

„Je mi jich opravdu líto. Oběma je už přes 80 let a já se obávám, že ve svých letech už nejsou schopni pochopit, co se vlastně děje. Dodneška jsou přesvědčeni, že dům jim patří, že o něj přišli neoprávněně. Berou to jako lumpárnu a nevidí důvod, proč by z něj měli odejít. Bohužel dřív nebo později je ale vystěhují,“ řekl soudce Miroslav Vajgant.

Státní zástupce upozornil, že s novým vlastníkem nemovitosti obžalovaní manželé uzavřeli v únoru 2018 smlouvu, že domek vyklidí a odstěhují se nejpozději do července téhož roku.

To se ale nestalo. „Bez právního důvodu v něm dál setrvávali. Tím se dopustili přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu,“ konstatoval.

Podle soudce se senioři nedostali do šlamastiky vlastní vinou. „Pojistili se sice klauzulí v darovací smlouvě o tom, že je nechá dcera v domku dožít. Jenže problém je v tom, že tento závazek se váže pouze k ní, a už ne k novému nabyvateli nemovitosti, který ji koupil v aukci. Pokud by totiž byla nemovitost zatížena tímto věcným břemenem, banka by ji nevzala do zástavy,“ pokračoval soudce.

Podle něj by se teď měli o seniory postarat jejich mladí. „Měli by si posypat hlavu popelem a říci, že to nezvládli. Rodičům pak vysvětlit, že v tom domě nemohou zůstat. Zároveň se snažit pro ně získat náhradní bydlení například v domově pro seniory,“ uzavřel Vajgant.

Dům v dražbě získala společnost MR Impex. „Už se to táhne čtyři roky. Odmítají se vystěhovat, není s nimi absolutně žádná řeč. Nabídli jsme, že jim seženeme byt a první měsíc nájmu za ně uhradíme. Byli jsme připraveni i na to, že nám budou platit nájem a necháme je tam dál bydlet. Z jejich strany ale není vůbec žádná snaha se domluvit. Jsou v domě zabarikádovaní, neotvírají a nikdo s námi nekomunikuje. Myslí si, že jsme jejich nepřátelé. Bohužel tak musíme volit soudní cestu,“ řekl jednatel společnosti Marek Máliš s tím, že chápe, že nikdo se nechce v pětaosmdesáti stěhovat.

„Jen mě mrzí, že ten, kdo to spískal, dělá mrtvého brouka. Mladí se odstěhovali – a děj se vůle boží,“ uvedl dále Máliš.