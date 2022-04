Senior uvěřil báchorce falešného bankéře. Ten mu vysál účet

„Neznámý podvodník staršího muže telefonicky kontaktoval. Představil se jako bankéř a nabídl mu převedení části bitcoinového účtu na běžný účet. S tímto postupem oslovený muž souhlasil, a to i přesto, že žádný bitcoinový účet nevlastnil,“ popsal začátek případu mluvčí.

Muž bez okolků poslechl pokyny volajícího a do počítače si nainstaloval aplikaci pro dálkový přístup do počítače.

Poskytnout komukoliv neznámému osobní údaje, od ofocených dokladů po přístupová hesla k účtům či dokonce umožnění vzdáleného přístupu do svého bankovnictví je to nejhorší, co mohou udělat. Vzdávají se tím kontroly nad svým majetkem.