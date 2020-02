Sejmu tě, kriple, křičel na myslivce ozbrojený řidič čtyřkolky. Dostal podmínku

Bárta tehdy do vozidla narazil, poté vytáhl legálně drženou pistoli a se slovy „Kriple, vylez ven, já tě sejmu, to není plynovka“ ji namířil na 52letého řidiče K. B. Ten poté ze strachu o život z místa ujel.

Soud v Bártově jednání spatřoval trestný čin vydírání a potrestal ho za to 30měsíčním vězením s podmíněným odkladem na dva roky. Muži přitom hrozilo až osm let vězení. Rozsudek je pravomocný, což znamená také to, že Bárta přijde i o zbrojní průkaz.