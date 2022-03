Šéf lesní správy v Lánech jde na tři roky sedět

„Aktéři této kauzy si byli velice dobře vědomi, do čeho jdou. Obžalovaný Balák si uvědomuje, že riskuje kriminál, říká to výslovně,“ uvedl s odkazem na odposlechy předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. „Aktéři šli tuto záležitost projednat tam, kam veřejnost nemohla, tedy do obory Lány,“ dodal soudce.