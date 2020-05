Schizofrenik není, řekl soud o vrahovi z Děčínska. Poslal ho na 14 let do vězení

Soud uložil dvaadvacetiletému muži zabezpečovací detenci. Po uplynutí trestu tak Nosek bude nadále ve zvláštním ústavu. „Znalci se shodují, že je to osoba vysoce společensky nebezpečná, pokud k výkonu trestu přistoupí pasivně a nebude na sobě pracovat, je nezbytné ho nadále izolovat od společnosti,“ uvedl soudce. Detence není časově omezená.

O obnovu řízení otec dlouhodobě usiloval. Využil všechny možné právní prostředky, aby rozhodnutí o nepříčetnosti zvrátil. Zastání nenašel u Nejvyššího soudu, Ústavního soudu ani u Nejvyššího státního zastupitelství. Mimo jiné založil petici a sbírku, do které mu posílali peníze také lidé z USA.

Původní posudek u obžalovaného konstatoval rozvíjející se schizofrenii. Lékaři při Noskově pobytu v psychiatrické nemocnici zjistili, že se obviněný nechová v souladu s diagnózou. I na léky reagoval odlišně, než by dané diagnóze odpovídalo. Státní zastupitelství proto podalo návrh na obnovu řízení.

Nosek tvrdil, že doprovázel opilého kamaráda, který se po něm ohnal a on se lekl. Pro trestný čin zabití však soud neshledal důvod. Označil ho za úmyslnou vraždu. Noskovi hrozilo 18 let vězení, soud přihlédl ke sníženým ovládacím schopnostem v době spáchání činu, Noskovi naopak přitížily okolnosti činu. „Obžalovanému přitěžuje také absence věrohodného náznaku soucitu. Pro formu deklaroval (u soudu) lítost a omluvil se, ale to bylo jen verbální představení, omluvu nemůžeme vnímat jako upřímnou,“ řekl soudce.