Sanitářku soudí kvůli smrti pacientky, měla ji nechat udusit chlebem se salámem

Obžalovaná před soudem řekla, že krajíc chleba nejprve zbavila kůrky a poté jej rozkrájela na osm kousků, které namazala máslem a obalila salámem. „Pacientka nebyla sama schopna jíst, tak jsem se rozhodla, že ji budu krmit. Paní to odmítala, odstrkovala mi ruku. Vysvětlila jsem jí, že musí jíst. Pak sama otevřela pusu, normálně kousala i polykala," vypověděla Trhlíková.

Když ženě dala poslední sousto do pusy, z pokoje odešla. „Předpokládala jsem, že to zvládne. Pak se z pokoje ozval tísňový signál. Když jsem za ní přišla, seděla a měla spadlou hlavu. Tak jsme zahájili oživování," dodala Trhlíková. U soudu zaznělo, že v minulosti už byla kázeňsky potrestána za hrubé chování k pacientovi. „Je mi to hrozně líto. Nikdy jsem paní nechtěla ublížit," dodala.