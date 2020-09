Šampion v boxu měl zranit hosta, hrozí mu 10 let

Obvinění 36letého sportovce souvisí s loňským incidentem ve striptýzovém klubu Pamela v Plzni . Pejsar se tam tehdy jako ochranka společně s druhým vyhazovačem dostal do konfliktu se dvěma hosty, které následně vyvedli z podniku.

„Teď o tom mluvit nechci. Své řeknu až u soudu,“ reagoval Pejsar na podanou obžalobu. Věří ale, že to pro něj dobře dopadne. „Samozřejmě že mi to na klidu nepřidá. Tady nejde ani tak o mě, ale mám rodinu. Nechci, aby mě moje děti měly za nějakého kriminálníka a magora, co mlátí lidi,“ pokračoval Pejsar.