Samozvaný mstitel silniční agrese vyfasoval 200 hodin veřejných prací

Řidič sanitky Melichar se soudu víceméně přiznal. „Považuji za nesporné, co řekla paní zástupkyně. Došlo k tomu, měl jsem ty doklady. Ale nedošlo k žádné škodě,“ uvedl. Nicméně odmítl, že by od kontrolovaných řidičů převzal občanský nebo řidičský průkaz. „Nepředstavil jsem se jako policista. Řekl jsem, že jsem voják,“ upřesnil Melichar.

Pak obžalovaný začal vysvětlovat, co ho k falešným kontrolám vedlo. Uvedl, že jako řidič najezdí za měsíc na dvacet tisíc kilometrů a to, co se děje na českých silnicích, ho vytočilo. „Podjíždění odstavným pruhem nebo pruhem pro sanitky, vybržďování. Lidé používají auto jako zbraň. Nelíbilo se mi, že lidi toho zneužívají, podvádějí, prochází jim to...,“ vysvětlil muž.

Několikrát se prý v minulosti snažil podobné prohřešky řidičů řešit s policií, setkal se prý ale s lhostejností, bez videozáznamu či svědků s tím prý těžko něco udělá. „Řekl jsem si, tak OK, prostě jediné, jak to půjde, bude někoho potrestat, pokárat...,“ pokračoval Melichar. Padělal proto vojenský a policejní průkaz a pořídil si v tržnici výstražná zařízení, která umístil na auto.

„Jsem si vědom toho, že jsem nezvolil šťastné řešení. Došla mi trpělivost sám dostávat, být káraný za věci a ostatním to prochází. Nikomu jsem neublížil, bezdůvodně jsem nikoho nekontroloval. Jediné, co jsem chtěl morálně, aby si člověk uvědomil, že nejezdil správně,“ uzavřel svou výpověď Melichar a připomněl například každodenní množství řidičů pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek, kteří tím ohrožují ostatní.

„Soud nepochybuje, že jste chtěl tak činit, že jste chtěl pomoci,“ uvedl soudce František Nosek. „Nicméně je potřeba uznat, že takhle jednat nejde. Nemůžete se chovat jako policista nebo voják a přisvojit si moc úřadu, protože pak by tu vznikla anarchie a mohl to dělat každý,“ dodal a Melicharovi připomněl, že místo nákupu výstražného zařízení mohl investovat do palubní kamery, kterou by pak prokazoval příkoří na silnicích.